В Одесі померла 13-річна дівчинка під час тривоги у школі — що відомо

В одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси 21 жовтня під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка. Наразі триває досудове розслідування.

Що відомо про смерть дівчинки

Як зазначають правоохоронці, зі слів вчителів під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле.

Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. До ЄРДР внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ з попередньою приміткою "природня смерть".

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Досудове розслідування триває.

У Сумах загинула 8-річна дівчинка внаслідок обстрілу РФ

Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми. Зокрема вони вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.