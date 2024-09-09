Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула 16-річна дівчинка, ще троє людей поранено
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула 16-річна дівчинка, ще троє людей поранено

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула 16-річна дівчинка, ще троє людей поранено
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9 вересня російські військові обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки 16-річна дитина загинула та ще троє людей отримали поранення.

Головні тези:

  • У результаті обстрілу Нікополя армією РФ загинула 16-річна дівчинка, троє осіб отримали поранення.
  • Російські війська випустили майже десяток снарядів по Нікополю, внаслідок чого у місті є руйнування та пошкоджені будівлі.
  • Дві керовані авіаційні ракети та шість ударних БпЛА були збиті силами протиповітряної оборони.
  • Протиповітряна оборона активно діяла у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях в умовах атаки російських військ.

Що відомо про черговий обстріл РФ Нікополя

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку.

Також троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан — середньої тяжкості.

Окрім цього ще двоє поранених — 74-річний чоловік та 66-річна жінка — отримали допомогу і від госпіталізації відмовилися.

Окупанти випустили по Нікополю майже десяток снарядів. У місті є руйнування, зокрема, пошкоджені приватні оселі, — зазначив Сергій Лисак.

Сили ППО збили шість "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

9 вересня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої Донеччини і 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.

Повідомляється, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

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