Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула 16-річна дівчинка, ще троє людей поранено

9 вересня російські військові обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки 16-річна дитина загинула та ще троє людей отримали поранення.
Головні тези:
- У результаті обстрілу Нікополя армією РФ загинула 16-річна дівчинка, троє осіб отримали поранення.
- Російські війська випустили майже десяток снарядів по Нікополю, внаслідок чого у місті є руйнування та пошкоджені будівлі.
- Дві керовані авіаційні ракети та шість ударних БпЛА були збиті силами протиповітряної оборони.
- Протиповітряна оборона активно діяла у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях в умовах атаки російських військ.
Що відомо про черговий обстріл РФ Нікополя
Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку.
Також троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан — середньої тяжкості.
Окрім цього ще двоє поранених — 74-річний чоловік та 66-річна жінка — отримали допомогу і від госпіталізації відмовилися.
Сили ППО збили шість "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну
9 вересня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої Донеччини і 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.
Повідомляється, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
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