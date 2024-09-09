Армия РФ обстреляла Никополь. Погибла 16-летняя девочка, еще три человека ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никополь. Погибла 16-летняя девочка, еще три человека ранены

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Армия РФ обстреляла Никополь. Погибла 16-летняя девочка, еще три человека ранены
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9 сентября российские военные обстреляли Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки 16-летний ребенок погиб и еще три человека получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские военные обстреляли Никополь, в результате чего погибла 16-летняя девочка и трое человек были ранены.
  • Силы ПВО Украины сбили две управляемые авиационные ракеты и 6 ударных БпЛА при атаке российских войск.
  • Оккупанты выпустили по Никополю десяток снарядов, что привело к разрушениям и пострадавшим гражданским лицам.
  • Состояние 79-летнего мужчины, одного из пострадавших, оценивается как средней тяжести.

Что известно об очередном обстреле РФ Никополя

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Сотрудники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома.

Также три человека пострадали. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние — средней тяжести.

Кроме этого, еще двое раненых — 74-летний мужчина и 66-летняя женщина — получили помощь и от госпитализации отказались.

Оккупанты выпустили по Никополю почти десяток снарядов. В городе есть разрушения, в частности, повреждены частные дома, — отметил Сергей Лысак.

Силы ПВО сбили шесть "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донетчины и 8 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Сообщается, что два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

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