9-річна дівчинка з України зникла у Німеччині

У Німеччині четверту добу шукають девʼятирічну українську дівчинку Валерію, яка зникла дорогою до школи в місті Дьобельн.

У Німеччині зникла дівчинка-біженка з України

У поліції землі Саксонія до пошуків уже залучали кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Сьогодні понад 300 правоохоронців знову прочісують усе місто.

Німецьке видання Bild повідомляє, що поліція не виключає, що зникла Валерія вже може перебувати за межами Німеччини.

За даними поліції, 3 червня Валерія вирушила до школи близько 6:50 ранку, проте так і не зʼявилася на заняттях. Після того, як дитина не повернулася додому зі школи в другій половині дня, родичі звернулися до поліції. Того ж дня, о 18:30, поліція розпочала пошуки дівчинки.

Відеозаписи та свідчення водія автобуса підтвердили, що Валерія не скористалася звичайним автобусом для поїздки до школи. Через те, що школа відразу не повідомила про відсутність Валерії, державна прокуратура розпочала розслідування проти школи. Поширити

Як розповів Радіо Свобода друг сім'ї зниклої дівчинки, українська біженка приїхала разом із двома неповнолітніми дітьми до Німеччини у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровщини.

Напади на українців у Німеччині

Кілька випадків нападів на українських громадян траплялося в Німеччині. Зокрема, 10 лютого на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступають за молодіжну збірну України, напали невідомі з ножами. Внаслідок отриманих поранень Єрмаков помер у лікарні. Козаченко певний час перебував у реанімації, але його також не вдалося врятувати.

Слідчим вдалося встановити особи двох людей, які напали на спортсменів. Їм оголосили про підозру в скоєнні злочину та заарештували. Зловмисниками виявилися 15-річний німець-турок з Гельзенкірхена, а також 14-річний німець-грек з Херне, які вже фігурували у кримінальних справах. Поширити

14 лютого у Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України.