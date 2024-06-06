9-річна дівчинка з України зникла у Німеччині

У Німеччині четверту добу шукають девʼятирічну українську дівчинку Валерію, яка зникла дорогою до школи в місті Дьобельн.
Головні тези:
- У Німеччині тривають пошуки 9-річної української дівчинки, яка зникла під час дороги до школи.
- Поліція розглядає можливість, що дівчинка може бути за межами Німеччини.
- В останній час в Німеччині трапилися випадки нападів на українців, що викликали обурення та стурбованість у громадськості.
- Розслідування підтверджує, що резонансні злочини проти українських підлітків були скоєні молодими німецькими громадянами.
- Слідчі продовжують розслідування у всіх випадках, що стосуються українців у Німеччині.
У Німеччині зникла дівчинка-біженка з України
У поліції землі Саксонія до пошуків уже залучали кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Сьогодні понад 300 правоохоронців знову прочісують усе місто.
Німецьке видання Bild повідомляє, що поліція не виключає, що зникла Валерія вже може перебувати за межами Німеччини.
За даними поліції, 3 червня Валерія вирушила до школи близько 6:50 ранку, проте так і не зʼявилася на заняттях. Після того, як дитина не повернулася додому зі школи в другій половині дня, родичі звернулися до поліції. Того ж дня, о 18:30, поліція розпочала пошуки дівчинки.
Як розповів Радіо Свобода друг сім'ї зниклої дівчинки, українська біженка приїхала разом із двома неповнолітніми дітьми до Німеччини у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровщини.
Напади на українців у Німеччині
Кілька випадків нападів на українських громадян траплялося в Німеччині. Зокрема, 10 лютого на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступають за молодіжну збірну України, напали невідомі з ножами. Внаслідок отриманих поранень Єрмаков помер у лікарні. Козаченко певний час перебував у реанімації, але його також не вдалося врятувати.
14 лютого у Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України.
19 травня у місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення. Його врятували.
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