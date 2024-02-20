Напад на українських баскетболістів у Німеччині. У лікарні помер 18-річний Артем Козаченко

Поранений унаслідок нападу мігрантів у Німеччині 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні. Його друг, 17-річний Володимир Єрмаков був вбитий при цьому ж інциденті – йому завдали 9 ножевих поранень.

18-річний український баскетболіст Козаченко помер у реанімації

18-річний український баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні.

Пр це повідомив увечері 20 лютого баскетбольний клуб ART Giants (U-19) із Дюссельдорфа, за який Артем виступав зі своїм товаришем Володимиром Єрмаковим.

З моменту насильства в Оберхаузені Артем перебував у лікарні в реанімаційному відділенні. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі нічого не змогли для нього зробити

Напад на українських баскетболістів: що відомо

У Німеччині внаслідок нападу 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст юнацької збірної України Володимир Єрмаков.

Його друг Артем Козаченко потрапив у реанімацію.

Хлопці приїхали до Німеччини, рятуючись від повномасштабної війни Росії проти України. Тут вони грали за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

За повідомленням поліції міста Ессен, 12 лютого затримали першого підозрюваного у нападі. Ним виявився 15-річний підліток, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Німецькі правоохоронці вранці 16 лютого затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві у Дюссельдорфі українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Сьогодні вранці відділ із розслідування вбивств виконав ордери на арешт ще трьох молодих людей (14-річного німця грецького походження з Герне, 14-річного сирійця і 15-річного сирійця, обидва з Гельзенкірхена), які вважаються підозрюваними у спільному вбивстві, замаху на вбивство і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, – йшлося в повідомленні поліції. Поширити

Згідно з попереднім розслідуванням, у сутичці застосували ніж. Серйозних поранень також зазнали й двоє інших підлітків: 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німецько-ліванська дівчинка з Обергаузена. Підозрювані у скоєнні злочину втекли з місця події.