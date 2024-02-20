Нападение на украинских баскетболистов в Германии. В больнице скончался 18-летний Артем Козаченко
Категория
Мир
Дата публикации

Нападение на украинских баскетболистов в Германии. В больнице скончался 18-летний Артем Козаченко

Козаченко
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Раненый в результате нападения мигрантов в Германии 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в больнице. Его друг, 17-летний Владимир Ермаков был убит при этом же инциденте – ему нанесли 9 ножевых ранений.

18-летний украинский баскетболист Козаченко умер в реанимации

18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в больнице.

Об этом сообщил вечером 20 февраля баскетбольный клуб ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа, за который Артем выступал со своим товарищем Владимиром Ермаковым.

С момента насилия в Оберхаузен Артем находился в больнице в реанимационном отделении. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи ничего не смогли для него сделать

Нападение на украинских баскетболистов: что известно

В Германии в результате нападения 10 февраля погиб 17-летний украинский баскетболист юношеской сборной Украины Владимир Ермаков.

Его друг Артем Козаченко попал в реанимацию.

Ребята приехали в Германию, спасаясь от полномасштабной войны России против Украины. Здесь они играли за молодежную баскетбольную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

По сообщению полиции города Эссен, 12 февраля был задержан первый подозреваемый в нападении. Им оказался 15-летний подросток, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.

Немецкие правоохранители утром 16 февраля задержали еще троих подозреваемых в убийстве в Дюссельдорфе украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Сегодня утром отдел по расследованию убийств исполнил ордера на арест еще трех молодых людей (14-летнего немца греческого происхождения из Герне, 14-летнего сирийца и 15-летнего сирийца, оба из Гельзенкирхена), которые считаются подозреваемыми в совместном убийстве, покушении на убийство и покушении нанесении тяжких телесных повреждений, – говорилось в сообщении полиции.

Согласно предварительному расследованию, в схватке применили нож. Серьезные ранения также получили и двое других подростков: 14-летний сириец из Гельзенкирхена и 13-летняя немецко-ливанская девочка из Обергаузена. Подозреваемые в совершении преступления скрылись с места происшествия.

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