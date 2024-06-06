9-летняя девочка из Украины исчезла в Германии

В Германии четвертые сутки ищут девятилетнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую по дороге в школу в городе Дебельн.
Главные тезисы
- В Германии продолжаются поиски 9-летней украинской девочки, которая исчезла во время дороги в школу.
- Полиция рассматривает возможность того, что девочка может находиться за пределами Германии.
- В последнее время в Германии были случаи нападений на украинцев, которые вызвали возмущение и обеспокоенность у общественности.
- Расследование подтверждает, что резонансные преступления против украинских подростков были совершены молодыми гражданами ФРГ.
- Следователи продолжают расследование во всех случаях, касающихся украинцев в Германии.
В Германии исчезла девочка-беженка из Украины
В полиции земли Саксония к поискам уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Сегодня более 300 правоохранителей снова прочесывают весь город.
Немецкое издание Bild сообщает, что полиция не исключает, что исчезнувшая Валерия уже может находиться за пределами Германии.
По данным полиции, 3 июня Валерия отправилась в школу около 6:50 утра, однако так и не появилась на занятиях. После того, как ребенок не вернулся домой из школы во второй половине дня, родственники обратились в полицию. В тот же день, в 18.30, полиция начала поиски девочки.
Как рассказал Радио Свобода друг семьи пропавшей девочки, украинская беженка приехала вместе с двумя несовершеннолетними детьми в Германию в 2022 году. Они родом из Днепропетровщины.
Нападения на украинцев в Германии
Несколько случаев нападений на украинских граждан происходило в Германии. В частности, 10 февраля на украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко, выступающих за молодежную сборную Украины, напали неизвестные с ножами. В результате полученных ранений Ермаков скончался в больнице. Козаченко некоторое время находился в реанимации, но его тоже не удалось спасти.
14 февраля в Германии на почве вероятной ксенофобии избили еще одного подростка из Украины.
19 мая в городе Дортмунд Рурского района 15-летний подросток из Украины получил ножевые ранения. Его спасли.
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