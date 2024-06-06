9-летняя девочка из Украины исчезла в Германии

В Германии четвертые сутки ищут девятилетнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую по дороге в школу в городе Дебельн.

В Германии исчезла девочка-беженка из Украины

В полиции земли Саксония к поискам уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Сегодня более 300 правоохранителей снова прочесывают весь город.

Немецкое издание Bild сообщает, что полиция не исключает, что исчезнувшая Валерия уже может находиться за пределами Германии.

По данным полиции, 3 июня Валерия отправилась в школу около 6:50 утра, однако так и не появилась на занятиях. После того, как ребенок не вернулся домой из школы во второй половине дня, родственники обратились в полицию. В тот же день, в 18.30, полиция начала поиски девочки.

Видеозаписи и показания водителя автобуса подтвердили, что Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу. Из-за того, что школа сразу не сообщила об отсутствии Валерии, государственная прокуратура начала расследование против школы. Поделиться

Как рассказал Радио Свобода друг семьи пропавшей девочки, украинская беженка приехала вместе с двумя несовершеннолетними детьми в Германию в 2022 году. Они родом из Днепропетровщины.

Нападения на украинцев в Германии

Несколько случаев нападений на украинских граждан происходило в Германии. В частности, 10 февраля на украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко, выступающих за молодежную сборную Украины, напали неизвестные с ножами. В результате полученных ранений Ермаков скончался в больнице. Козаченко некоторое время находился в реанимации, но его тоже не удалось спасти.

Следователям удалось установить личности двух людей, напавших на спортсменов. Им объявили о подозрении в совершении преступления и арестовали. Злоумышленниками оказались 15-летний немец-турок из Гельзенкирхена, а также 14-летний немец-грек из Херне, уже фигурировавшие по уголовным делам. Поделиться

14 февраля в Германии на почве вероятной ксенофобии избили еще одного подростка из Украины.