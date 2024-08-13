На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. Загинула 12-річна дівчинка та дорослий

У Хмельницькій області під час руху перекинувся пасажирський автобус з дітьми. Внаслідок аварії є загиблі.
Головні тези:
- У результаті аварії на автодорозі на Хмельниччині загинула 12-річна дівчинка та один дорослий, є постраждалі, які були госпіталізовані.
- Водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся під час перевезення дітей.
- Наявні попередні випадки смертельних аварій в Україні, такі як перекидання автобусів та дорожні зіткнення, що призвели до втрат людських життів.
Що відомо про смертельну ДТП на Хмельниччині
Як зазначається, аварія сталася о 07:45 годині 13 серпня на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.
Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.
За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу та два водії.
Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.
Попередні аварії в Україні
Раніше на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.
Також у липні в Рівненській області на дорозі автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом. На місці загинули 14 людей, серед яких 6-річна дитина.
Аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.
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