На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. Загинула 12-річна дівчинка та дорослий

У Хмельницькій області під час руху перекинувся пасажирський автобус з дітьми. Внаслідок аварії є загиблі.

Що відомо про смертельну ДТП на Хмельниччині

Як зазначається, аварія сталася о 07:45 годині 13 серпня на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу та два водії.

Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України. Огляд місця події та документування наслідків ДТП тривають. Поширити

Попередні аварії в Україні

Раніше на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.

Також у липні в Рівненській області на дорозі автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом. На місці загинули 14 людей, серед яких 6-річна дитина.

Аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.