На Вінниччині перекинувся мікроавтобус з дітьми. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

На Вінниччині перекинувся мікроавтобус з дітьми. Є постраждалі

Національна поліція України
автобус

У Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, в якому їхала група з екскурсії. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб, серед яких — пʼятеро підлітків.

Головні тези:

  • Аварія на Вінниччині: перекинувся мікроавтобус, під час якого постраждали пʼятеро підлітків та дорослі.
  • Автопригода трапилася через невдале керування водія Mercedes Sprinter, що виконував нерегулярні пасажирські перевезення.
  • У результаті ДТП 5 дітей віком 16-17 років звернулись за медичною допомогою, одного з них госпіталізували.
  • Водій мікроавтобуса під підозрою, проте тверезий, транспортний засіб розміщено на арештмайданчик.

Що відомо про аварію на Вінниччині

Автопригода сталась 4 червня близько 00:40 біля села Кунка, Гайсинського району.

За попередньою інформацією, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

У салоні на момент ДТП перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та пʼятеро дорослих. Група поверталась з екскурсії.

За медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких пʼять підлітків віком 16 та 17 років, одного з них госпіталізували. Іншим учасникам аварії надали медичну допомогу та відпустили додому.

Поліція освідувала водія — він тверезий. Мікроавтобус помістили на арештмайданчик.

Попередні аварії у Вінницькій області

11 травня на об'їзній дорозі міста Вінниці сталася ДТП, в якій загинули троє співробітників поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулися три легкових автомобілі. Внаслідок аварії троє поліцейських Білоцерківського районного управління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Словаччині перекинувся український автобус з 54 пасажирами
ДТП у Словаччині
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі в аварію потрапив автобус з українцями. Є постраждалі
ДТП
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі перекинувся автобус з українцями. Постраждало 18 людей
ДТП

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?