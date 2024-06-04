У Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, в якому їхала група з екскурсії. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб, серед яких — пʼятеро підлітків.
Головні тези:
- Аварія на Вінниччині: перекинувся мікроавтобус, під час якого постраждали пʼятеро підлітків та дорослі.
- Автопригода трапилася через невдале керування водія Mercedes Sprinter, що виконував нерегулярні пасажирські перевезення.
- У результаті ДТП 5 дітей віком 16-17 років звернулись за медичною допомогою, одного з них госпіталізували.
- Водій мікроавтобуса під підозрою, проте тверезий, транспортний засіб розміщено на арештмайданчик.
Що відомо про аварію на Вінниччині
Автопригода сталась 4 червня близько 00:40 біля села Кунка, Гайсинського району.
За попередньою інформацією, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
У салоні на момент ДТП перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та пʼятеро дорослих. Група поверталась з екскурсії.
Поліція освідувала водія — він тверезий. Мікроавтобус помістили на арештмайданчик.
Попередні аварії у Вінницькій області
11 травня на об'їзній дорозі міста Вінниці сталася ДТП, в якій загинули троє співробітників поліції.
За попередньою інформацією, зіткнулися три легкових автомобілі. Внаслідок аварії троє поліцейських Білоцерківського районного управління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події.
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