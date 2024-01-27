У Польщі перекинувся автобус з українцями. Постраждало 18 людей

27 січня близько 4:00 ранку у Польщі перекинувся автобус з 59 українцями. До лікарень доставлено 18 людей, їхньому життю нічого не загрожує.
ДТП у Польщі за участі українців
Польські ЗМІ повідомляють, що аварія сталась біля прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту.
В автобусі перебувало 59 пасажирів та двоє водіїв.
Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.
На місці досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії.
ДТП у Польщі
Нагадаємо, що 31 грудня на межі Глівіце і Жерниці (Сілезьке воєводство) сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України.
21 грудня на під’їзді до КПП "Гребенне – Рава-Руська" сталася аварія за участю українського мікроавтобуса. Загинув 30-річний пасажир.
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