У Польщі перекинувся автобус з українцями. Постраждало 18 людей
Категорія
Події
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У Польщі перекинувся автобус з українцями. Постраждало 18 людей

ДТП
Джерело:  RMF 24

27 січня близько 4:00 ранку у Польщі перекинувся автобус з 59 українцями. До лікарень доставлено 18 людей, їхньому життю нічого не загрожує.

ДТП у Польщі за участі українців

Польські ЗМІ повідомляють, що аварія сталась біля прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту.

В автобусі перебувало 59 пасажирів та двоє водіїв.

На повороті автобус перекинувся на бік. 18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує, — сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

На місці досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії.

Фото: lubelska.policja.gov.pl

ДТП у Польщі

Нагадаємо, що 31 грудня на межі Глівіце і Жерниці (Сілезьке воєводство) сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України.

40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi A4, який їхав з протилежного боку, після чого не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і вдарився в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в автомобілі, громадяни України, загинули на місці.

21 грудня на під’їзді до КПП "Гребенне – Рава-Руська" сталася аварія за участю українського мікроавтобуса. Загинув 30-річний пасажир.

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