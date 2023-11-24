Суд виніс остаточний вирок актору Остапу Ступці за п'яну ДТП

Голосіївський райсуд Києва визнав актора Остапа Ступку винним в аварії у стані алкогольного сп’яніння. Його засуджено до 3 років обмеження волі, також його позбавили водійських прав та права керування автомобілем.
Остапу Ступці винесли вирок у вчиненні ДТП
56-річному актору судом оголошено вирок за обвинуваченням у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Актора визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.
Суспільне передає, що Ступка також повинен сплатити близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи. Захист актора планує подавати апеляцію.
Адвокат додав, що обмеження волі зобов'язує актора з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.
Аварія за участю Остапа Ступки
4 квітня у Голосіївському районі Києва Остап Ступка за кермом автомобіля Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi.
Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.
Ступку затримали на місці. «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові при допустимій нормі у 0,2 проміле.
У квітні актора взяли під домашній арешт. Розслідування ДТП закінчили у липні.
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