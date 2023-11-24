Суд виніс остаточний вирок актору Остапу Ступці за п'яну ДТП

Голосіївський райсуд Києва визнав актора Остапа Ступку винним в аварії у стані алкогольного сп’яніння. Його засуджено до 3 років обмеження волі, також його позбавили водійських прав та права керування автомобілем.

Остапу Ступці винесли вирок у вчиненні ДТП

56-річному актору судом оголошено вирок за обвинуваченням у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Актора визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.

Вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, через м’якість призначеного покарання. Поширити

Суспільне передає, що Ступка також повинен сплатити близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи. Захист актора планує подавати апеляцію.

Адвокат додав, що обмеження волі зобов'язує актора з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

Аварія за участю Остапа Ступки

4 квітня у Голосіївському районі Києва Остап Ступка за кермом автомобіля Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi.

Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Ступку затримали на місці. «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові при допустимій нормі у 0,2 проміле.

У квітні актора взяли під домашній арешт. Розслідування ДТП закінчили у липні.