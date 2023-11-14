Остапу Ступці загрожує в'язниця після п'яної ДТП у Києві

14 листопада Київська міська прокуратура офіційно підтвердила, що у справі водія Range Rover, який влаштував ДТП у стані алкогольного сп’яніння у столиці, відбулися судові дебати. Як повідомляють журналісти, йдеться про відомого актора Остапа Ступку.
Прокуратура просить для Ступки 3 роки позбавлення волі
Попри те, що правоохоронці досі не називають ім'я підозрюваного, обставини справи вказують на Остапа Ступку.
Як згадувалося раніше, він потрапив у дорожню пригоду 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва.
Варто звернути увагу на те, що прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.
Уже 23 листопада 2023 року відбудеться наступне судове засідання.
Що відомо про ДТП, яке спровокував Ступка
Український актор Остап Ступка, який знаходився за кермом Range Rover, рухався по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича.
Як повідомляє слідство, він виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi.
Що важливо розуміти, в результаті ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.
Ступку затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.
Як вдалося дізнатися журналістам, станом на сьогодні Ступка перебуває під нічним домашнім арештом.
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