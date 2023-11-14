Остапу Ступці загрожує в'язниця після п'яної ДТП у Києві

14 листопада Київська міська прокуратура офіційно підтвердила, що у справі водія Range Rover, який влаштував ДТП у стані алкогольного сп’яніння у столиці, відбулися судові дебати. Як повідомляють журналісти, йдеться про відомого актора Остапа Ступку.

Прокуратура просить для Ступки 3 роки позбавлення волі

Попри те, що правоохоронці досі не називають ім'я підозрюваного, обставини справи вказують на Остапа Ступку.

Як згадувалося раніше, він потрапив у дорожню пригоду 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва.

Варто звернути увагу на те, що прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Уже 23 листопада 2023 року відбудеться наступне судове засідання.

Що відомо про ДТП, яке спровокував Ступка

Український актор Остап Ступка, який знаходився за кермом Range Rover, рухався по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича.

Як повідомляє слідство, він виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi.

Що важливо розуміти, в результаті ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Ступку затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Попередньо подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Проте, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 2 ст. 286-1 КК України. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, станом на сьогодні Ступка перебуває під нічним домашнім арештом.