Остапу Ступке грозит тюрьма после пьяного ДТП в Киеве

14 ноября Киевская городская прокуратура официально подтвердила, что по делу водителя Range Rover, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения в столице, состоялись судебные прения. Как сообщают журналисты, речь идет об известном актере Остапе Ступке.

Прокуратура просит для Ступки 3 года лишения свободы

Несмотря на то, что правоохранители еще не называют имя подозреваемого, обстоятельства дела указывают на Остапа Ступку.

Как уже упоминалось ранее, он попал в дорожное происшествие 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева.

Следует обратить внимание на то, что прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Уже 23 ноября 2023 состоится следующее судебное заседание.

Что известно о ДТП, которое спровоцировал Ступка

Украинский актер Остап Ступка, находившийся за рулем Range Rover, двигался по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича.

Как сообщает следствие, он выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi.

Что важно понимать, в результате ДТП находившийся в легковушке мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, по состоянию на сегодняшний день Ступка находится под ночным домашним арестом.