На Донбассе в ДТП погиб топ-офицер России
Категория
Украина
Дата публикации

На Донбассе в ДТП погиб топ-офицер России

дтп
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Источник:  online.ua

30 октября военное командование России не досчитается еще одного члена своей преступной команды. Так, стало известно, что в Донецке в автомобильной аварии погиб топ-офицер оккупантов, подполковник Константин Ланчак "Хорват".
 

Что известно о гибели российского топ-офицера Ланчака

Подполковник Ланчак Константин "Хорват" наконец-то отбегался, вернее отъездился - ДТП, - сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Как удалось узнать журналистам, погибший оккупант родился в Торезе Горловского района.

Что важно понимать, он был участником ополчения Донбасса с первых дней войны в 2014 году.

Кроме того, сообщается, что Ланчак создал формирование "Октава", которое позже артиллерийским дивизионом.

Также захватчик был участником боев в Иловайске и Дебальцево.

В прошлом году Хорват участвовал в боях на Юге и в Мариуполе. Там он получил ранение и полгода восстанавливался.

Что известно о потерях армии РФ на фронте

Российские захватчики продолжают активно и регулярно терять личный состав и технику в захватнической войне против Украины.

В течение 29 октября Вооруженные силы Украины успешно уничтожили 860 окупантов, 17 ББМ, 15 танков и 14 артиллерийских систем врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 299 940 (+860) человек,

  • танков − 5 190 (+15) ед,

  • боевых бронированных машин – 9 775 (+17) ед,

  • артиллерийских систем − 7 202 (+14) ед,

  • РСЗО − 834 (+0) ед,

  • средств ПВО − 559 (+1) ед,

  • самолетов − 321 (+1) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 419 (+20) ед,

  • крылатых ракет − 1 544 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 555 (+23) ед,

  • специальной техники – 1 014 (+2) ед.

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