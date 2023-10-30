На Донбассе в ДТП погиб топ-офицер России

30 октября военное командование России не досчитается еще одного члена своей преступной команды. Так, стало известно, что в Донецке в автомобильной аварии погиб топ-офицер оккупантов, подполковник Константин Ланчак "Хорват".
Что известно о гибели российского топ-офицера Ланчака
Как удалось узнать журналистам, погибший оккупант родился в Торезе Горловского района.
Что важно понимать, он был участником ополчения Донбасса с первых дней войны в 2014 году.
Кроме того, сообщается, что Ланчак создал формирование "Октава", которое позже артиллерийским дивизионом.
Также захватчик был участником боев в Иловайске и Дебальцево.
В прошлом году Хорват участвовал в боях на Юге и в Мариуполе. Там он получил ранение и полгода восстанавливался.
Что известно о потерях армии РФ на фронте
Российские захватчики продолжают активно и регулярно терять личный состав и технику в захватнической войне против Украины.
В течение 29 октября Вооруженные силы Украины успешно уничтожили 860 окупантов, 17 ББМ, 15 танков и 14 артиллерийских систем врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 299 940 (+860) человек,
танков − 5 190 (+15) ед,
боевых бронированных машин – 9 775 (+17) ед,
артиллерийских систем − 7 202 (+14) ед,
РСЗО − 834 (+0) ед,
средств ПВО − 559 (+1) ед,
самолетов − 321 (+1) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 419 (+20) ед,
крылатых ракет − 1 544 (+0) ед,
кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 9 555 (+23) ед,
специальной техники – 1 014 (+2) ед.
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