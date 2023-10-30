На Донбассе в ДТП погиб топ-офицер России

30 октября военное командование России не досчитается еще одного члена своей преступной команды. Так, стало известно, что в Донецке в автомобильной аварии погиб топ-офицер оккупантов, подполковник Константин Ланчак "Хорват".

Что известно о гибели российского топ-офицера Ланчака

Подполковник Ланчак Константин "Хорват" наконец-то отбегался, вернее отъездился - ДТП, - сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, погибший оккупант родился в Торезе Горловского района.

Что важно понимать, он был участником ополчения Донбасса с первых дней войны в 2014 году.

Кроме того, сообщается, что Ланчак создал формирование "Октава", которое позже артиллерийским дивизионом.

Также захватчик был участником боев в Иловайске и Дебальцево.

В прошлом году Хорват участвовал в боях на Юге и в Мариуполе. Там он получил ранение и полгода восстанавливался.

Что известно о потерях армии РФ на фронте

Российские захватчики продолжают активно и регулярно терять личный состав и технику в захватнической войне против Украины.

В течение 29 октября Вооруженные силы Украины успешно уничтожили 860 окупантов, 17 ББМ, 15 танков и 14 артиллерийских систем врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили: