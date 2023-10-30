На Донбасі у ДТП загинув топ-офіцер Росії

30 жовтня військове командування Росії не дорахується ще одного члена своєї злочинної команди. Так, стало відомо, що у Донецьку в автомобільній аварії загинув топ-офіцер окупантів, підполковник Костянтин Ланчак "Хорват".
Що відомо про загибель російського топ-офіцера Ланчака
Як вдалося дізнатися журналістам, загиблий окупант народився у Торезі Горлівського району.
Що важливо розуміти, він був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.
Окрім того, повідомляється, що Ланчак створив формування "Октава", яке стало артилерійським дивізіоном.
Також загарбник був учасником боїв в Іловайську та Дебальцевому.
Минулого року “Хорват” брав участь у боях на Півдні та у Маріуполі. Там він отримав поранення та півроку відновлювався.
Що відомо про втрати армії РФ на фронті
Російські загарбники продовжують активно та регулярно втрати особовий склад та техніку у загарбницькій війні проти України.
Так, протягом 29 жовтня Збройні сили України успішно знищили 860 окупантів, 17 ББМ, 15 танків та 14 артилерійських систем ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 299 940 (+860) осіб,
танків − 5 190 (+15) од,
бойових броньованих машин − 9 775 (+17) од,
артилерійських систем − 7 202 (+14) од,
РСЗВ − 834 (+0) од,
засобів ППО − 559 (+1) од,
літаків − 321 (+1) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 419 (+20) од,
крилатих ракет − 1 544 (+0) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 9 555 (+23) од,
спеціальної техніки − 1 014 (+2) од.
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