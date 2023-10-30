На Донбасі у ДТП загинув топ-офіцер Росії

30 жовтня військове командування Росії не дорахується ще одного члена своєї злочинної команди. Так, стало відомо, що у Донецьку в автомобільній аварії загинув топ-офіцер окупантів, підполковник Костянтин Ланчак "Хорват".

Що відомо про загибель російського топ-офіцера Ланчака

Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" нарешті відбігався, вірніше від'їздився – ДТП, – повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, загиблий окупант народився у Торезі Горлівського району.

Що важливо розуміти, він був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.

Окрім того, повідомляється, що Ланчак створив формування "Октава", яке стало артилерійським дивізіоном.

Також загарбник був учасником боїв в Іловайську та Дебальцевому.

Минулого року “Хорват” брав участь у боях на Півдні та у Маріуполі. Там він отримав поранення та півроку відновлювався.

Що відомо про втрати армії РФ на фронті

Російські загарбники продовжують активно та регулярно втрати особовий склад та техніку у загарбницькій війні проти України.

Так, протягом 29 жовтня Збройні сили України успішно знищили 860 окупантів, 17 ББМ, 15 танків та 14 артилерійських систем ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали: