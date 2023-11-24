Суд вынес окончательный приговор актеру Остапу Ступке за пьяное ДТП

Голосеевский райсуд Киева признал актера Остапа Ступку виновным в аварии в состоянии алкогольного опьянения. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы, также его лишили водительских прав и права вождения.

Остапу Ступке вынесли приговор в совершении ДТП

56-летнему актеру судом объявлен приговор по обвинению в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Актер признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 3 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.

Приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке по основаниям неправильного применения закона об уголовной ответственности из-за мягкости назначенного наказания. Поделиться

Суспільне передает, что Ступка также должен оплатить около 10 тысяч гривен, которые пошли на экспертизы. Защита актера планирует подавать апелляцию.

Адвокат добавил, что ограничение свободы обязывает актера являться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.

Авария с участием Остапа Ступки

4 апреля в Голосеевском районе Киева Остап Ступка за рулем автомобиля Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi.

В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Ступку задержали на месте. "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови при допустимой норме в 0,2 промилле.

В апреле актера взяли под домашний арест. Расследование ДТП было закончено в июле.