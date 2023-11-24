Суд вынес окончательный приговор актеру Остапу Ступке за пьяное ДТП

Голосеевский райсуд Киева признал актера Остапа Ступку виновным в аварии в состоянии алкогольного опьянения. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы, также его лишили водительских прав и права вождения.
Остапу Ступке вынесли приговор в совершении ДТП
56-летнему актеру судом объявлен приговор по обвинению в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).
Актер признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 3 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.
Суспільне передает, что Ступка также должен оплатить около 10 тысяч гривен, которые пошли на экспертизы. Защита актера планирует подавать апелляцию.
Адвокат добавил, что ограничение свободы обязывает актера являться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.
Авария с участием Остапа Ступки
4 апреля в Голосеевском районе Киева Остап Ступка за рулем автомобиля Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi.
В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.
Ступку задержали на месте. "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови при допустимой норме в 0,2 промилле.
В апреле актера взяли под домашний арест. Расследование ДТП было закончено в июле.
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