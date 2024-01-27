В Польше опрокинулся автобус с украинцами. Пострадали 18 человек

27 января около 4:00 утра в Польше перевернулся автобус с 59 украинцами. В больницы доставлены 18 человек, их жизни ничего не угрожает.
ДТП в Польше с участием украинцев
Польские СМИ сообщают, что авария произошла у пограничного перехода "Угринов-Долгобычев" в районе села Голубье Люблинского воеводства во время поворота.
В автобусе находились 59 пассажиров и двое водителей.
Остальным пассажирам предоставляют убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не организуют замену автобуса.
На месте еще работают экстренные службы, которые выясняют подробности аварии.
ДТП в Польше
Напомним, что 31 декабря на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство) произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Украины.
21 декабря на подъезде к КПП "Гребенное – Рава-Русская" произошла авария с участием украинского микроавтобуса. Погиб 30-летний пассажир.
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