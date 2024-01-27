В Польше опрокинулся автобус с украинцами. Пострадали 18 человек
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Польше опрокинулся автобус с украинцами. Пострадали 18 человек

ДТП
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Источник:  RMF 24

27 января около 4:00 утра в Польше перевернулся автобус с 59 украинцами. В больницы доставлены 18 человек, их жизни ничего не угрожает.

ДТП в Польше с участием украинцев

Польские СМИ сообщают, что авария произошла у пограничного перехода "Угринов-Долгобычев" в районе села Голубье Люблинского воеводства во время поворота.

В автобусе находились 59 пассажиров и двое водителей.

На повороте автобус опрокинулся на бок. 18 человек доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешова и Замостье. Предварительная информация показывает, что их жизни ничего не угрожает, — сказал Кшиштоф Томасяк, дежурный воеводского штаба государственной пожарной службы в Люблине.

Остальным пассажирам предоставляют убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не организуют замену автобуса.

На месте еще работают экстренные службы, которые выясняют подробности аварии.

Фото: lubelska.policja.gov.pl

ДТП в Польше

Напомним, что 31 декабря на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство) произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Украины.

40-летний водитель автомобиля Audi A6 на повороте дороги столкнулся боком с ехавшим с противоположной стороны автомобилем Audi A4, после чего не справился с управлением, съехал с дороги и ударился в придорожное дерево. Трое мужчин, ехавших в автомобиле, граждане Украины, погибли на месте.

21 декабря на подъезде к КПП "Гребенное – Рава-Русская" произошла авария с участием украинского микроавтобуса. Погиб 30-летний пассажир.

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