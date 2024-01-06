За прошлый год на блокпостах произошло 43 ДТП. Погибли 10 человек — МВД

За 2023 год на блокпостах произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли десять человек, а 39 получили ранения.

ДТП на блокпостах в Украине

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что причиной ДТП в основном было алкогольное или наркотическое опьянение водителей.

Когда начали разбираться в причинах, то в большинстве своем это состояние алкогольного или наркотического опьянения водителя, банальное превышение скорости, когда не смог оценить условия расположения блокпоста и не смог справиться с управлением своего автомобиля. Поделиться

Клименко призвал граждан тщательно соблюдать правила проезда через блокпосты и напомнил, что речь идет не только о дисциплине, но и о безопасности – и участниках дорожного движения, за рулем, и военных, и полицейских.

Министр добавил, что после ДТП блокпост дополнительно обозначают дорожными знаками, соответствующими яркими лентами и светоотражающей краской, а гвардейцы и полицейские проходят дополнительные инструктажи, чтобы избежать таких ДТП.

ДТП на блокпостах в Киеве

Напомним, что в ночь на 26 мая на блокпоста в Киеве судья Алексей Тандыр на своем автомобиле Lexus сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Тандыр был пьян за рулем и пытался это скрыть. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

В июле на блокпосту в Киеве 23-летний водитель на большой скорости сбил троих военных, из-за чего один из них погиб, еще двое – травмированы.

В октябре на блокпосту при въезде в столицу водитель совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший скончался.