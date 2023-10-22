Наезд на военного на блокпосту в Киеве. Водитель получил подозрение
Категория
Украина
Дата публикации

Наезд на военного на блокпосту в Киеве. Водитель получил подозрение

Нацполиция
ДТП на блокпосту
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Правоохранители объявили о подозрении водителя, сбившего насмерть военного на блокпосту в Киеве ночью 22 октября.

Что известно о ДТП на блокпосту

В Нацполиции сообщили, что водитель уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Правоохранители будут просить об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что около 00:30 водитель автомобиля "Хонда" на блокпосту совершил наезд на военного. От полученных травм он скончался.

ДТП произошло на блокпосту при въезде в столицу. Водитель двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение.

Он не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу движения, где совершил наезд на военнослужащего на блокпосту.

ДТП на блокпостах в Киеве

Напомним, что в июле 23-летний водитель на большой скорости сбил троих военных на блокпосту, из-за чего один из них погиб, еще двое – травмированы.

26 мая около полуночи председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем автомобиля совершил наезд на 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины.

В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте. Судья задержан. Дело уже передали в суд.

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