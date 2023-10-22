Збиття військового на блокпосту в Києві. Водій отримав підозру

Правоохоронці оголосили про підозру водію, який збив на смерть військового на блокпосту в Києві уночі 22 жовтня.

Що відомо про ДТП на блокпосту

У Нацполіції повідомили, що водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Правоохоронці проситимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що близько 00:30 водій автомобіля «Хонда» на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм він помер.

ДТП сталась на блокпосту при вʼїзді до столиці. Водій рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування.

Він не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця на блокпосту.

ДТП на блокпостах у Києві

Нагадаємо, що у липні 23-річний водій на великій швидкості збив трьох військових на блокпосту, через що один із них загинув, ще двоє – травмовані.

26 травня близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля скоїв наїзд на 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України.

У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Справу вже передали до суду.