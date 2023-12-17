16 декабря в селе Сможе, что на Львовщине, произошло столкновение фуры и легковушки Ford Focus на военных номерах. Согласно последним данным, погибли четыре человека.

ДТП с военными во Львовской области: что известно

Смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп.

Как сообщают Государственная специальная служба транспорта и местные журналисты, в результате ДТП погиб полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта.

По предварительным данным, столкновение произошло во время того, как легковушка совершала обгон.

По словам представителей Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших в этом ДТП в возрасте около 40 лет получили травмы несовместимые с жизнью и умерли до приезда медиков.

Водитель фуры получил острую реакцию на стресс, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации отказался. Поделиться

Как на аварию во Львовской области отреагировали власти

Государственная специальная служба транспорта, которая, как известно, является частью системы Министерства обороны Украины, уже официально подтвердила, что в результате ДТП во Львовской области погибли ее работники, находившиеся в рабочей командировке.

16 декабря около 14:30 во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна, - сказано в заявлении Госспецтранслужбы. Поделиться