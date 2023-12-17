16 декабря в селе Сможе, что на Львовщине, произошло столкновение фуры и легковушки Ford Focus на военных номерах. Согласно последним данным, погибли четыре человека.
ДТП с военными во Львовской области: что известно
Смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп.
Как сообщают Государственная специальная служба транспорта и местные журналисты, в результате ДТП погиб полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта.
По предварительным данным, столкновение произошло во время того, как легковушка совершала обгон.
По словам представителей Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших в этом ДТП в возрасте около 40 лет получили травмы несовместимые с жизнью и умерли до приезда медиков.
Как на аварию во Львовской области отреагировали власти
Государственная специальная служба транспорта, которая, как известно, является частью системы Министерства обороны Украины, уже официально подтвердила, что в результате ДТП во Львовской области погибли ее работники, находившиеся в рабочей командировке.
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