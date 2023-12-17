Троє військових загинули внаслідок ДТП у Львівській області
Категорія
Події
Дата публікації

Троє військових загинули внаслідок ДТП у Львівській області

ДТП
Джерело:  zaxid.net

16 грудня у селі Сможе, що на Львівщині, відбулося зіткнення фури та легковика Ford Focus на військових номерах. Згідно з останніми даними, загинули четверо людей, зокрема троє військових.

ДТП з військовими у Львівській області: що наразі відомо

Смертельна аварія сталася на трасі Київ-Чоп.

Як повідомляють Державна спеціальна служба транспорту та місцеві журналісти, в результаті ДТП загинув полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту.

За попередніми даними, зіткнення відбулося під час того, як легковик здійснював обгін.

За словами представників Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, четверо постраждалих в цій ДТП, віком близько 40 років, отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків. 

Водій фури отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Як на аварію у Львівській області відреагувала влада

Державна спеціальна служба транспорту, яка, як відомо, є частиною системи Міністверства оборони України, уже офіційно підтвердила, що у результаті ДТП на Львівщині загинули її працівники, які перебували в робочому відрядженні.

16 грудня близько 14:30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна, - йдеться в заяві Держспецтранслужби.

Вічна та світла пам'ять… Вони назавжди залишаться в серцях тих, хто служив і працював з ними довгі роки… Державна спеціальна служба транспорту висловлює щирі співчуття і розділяє біль втрати з рідними та близькими… - додають представники влади.

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