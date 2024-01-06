За минулий рік на блокпостах сталося 43 ДТП. Загинуло 10 людей — МВС

За 2023 рік на блокпостах сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди, унаслідок яких загинуло десять людей, а 39 отримали поранення.

ДТП на блокпостах в Україні

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив, що причиною ДТП здебільшого було алкогольне або наркотичне спʼяніння водіїв.

Коли почали розбиратися в причинах, то здебільшого це стан алкогольного або наркотичного спʼяніння водія, банальне перевищення швидкості, коли не зміг оцінити умови розташування блокпоста і не зміг впоратися з керуванням свого автомобіля. Поширити

Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости та нагадав, що йдеться не тільки про дисципліну, а й про безпеку – і учасників дорожнього руху, які за кермом, і військових, і поліцейських.

Міністр додав, що після ДТП блокпост додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою, а гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП.

ДТП на блокпостах у Києві

Нагадаємо, що у ніч на 26 травня на блокпосту у Києві суддя Олексій Тандир на своєму авто Lexus збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України.

Тандир був п’яний за кермом і намагався це приховати. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

У липні на блокпосту у Києві 23-річний водій на великій швидкості збив трьох військових, через що один із них загинув, ще двоє – травмовані.

У жовтні на блокпосту при вʼїзді до столиці водій скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер.