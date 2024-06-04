В Винницкой области опрокинулся микроавтобус, в котором ехала группа по экскурсии. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых пятеро подростков.
Главные тезисы
- В результате аварии в Винницкой области пострадали семь человек, в том числе пятеро подростков.
- Происшествие случилось из-за неудачного вождения водителя Mercedes Sprinter, осуществлявшего нерегулярные пассажирские перевозки.
- Один из пострадавших, подросток 16-17 лет, был госпитализирован после аварии.
- Водитель микроавтобуса находится под подозрением, но осведомлен остался трезв. Транспортное средство отправлено на арестплощадку.
Что известно об аварии в Винницкой области
Автопроисшествие случилось 4 июня около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района.
По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, осуществлявший нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В салоне на момент ДТП находились 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и пятеро взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.
Полиция осведомляла водителя – он трезв. Микроавтобус поместили на арестплощадку.
Предыдущие аварии в Винницкой области
11 мая на объездной дороге города Винницы произошло ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции.
По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии трое полицейских Белоцерковского районного управления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия.
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