В Винницкой области опрокинулся микроавтобус, в котором ехала группа по экскурсии. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых пятеро подростков.

Что известно об аварии в Винницкой области

Автопроисшествие случилось 4 июня около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района.

По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, осуществлявший нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В салоне на момент ДТП находились 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и пятеро взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За медицинской помощью обратились семь пассажиров, из которых пять подростков в возрасте 16 и 17 лет, один из них госпитализирован. Другим участникам аварии была оказана медицинская помощь и отпущено домой. Поделиться

Полиция осведомляла водителя – он трезв. Микроавтобус поместили на арестплощадку.

Предыдущие аварии в Винницкой области

11 мая на объездной дороге города Винницы произошло ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции.