В Винницкой области перевернулся микроавтобус с детьми. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

В Винницкой области перевернулся микроавтобус с детьми. Есть пострадавшие

Национальная полиция Украины
авария
Читати українською

В Винницкой области опрокинулся микроавтобус, в котором ехала группа по экскурсии. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых пятеро подростков.

Главные тезисы

  • В результате аварии в Винницкой области пострадали семь человек, в том числе пятеро подростков.
  • Происшествие случилось из-за неудачного вождения водителя Mercedes Sprinter, осуществлявшего нерегулярные пассажирские перевозки.
  • Один из пострадавших, подросток 16-17 лет, был госпитализирован после аварии.
  • Водитель микроавтобуса находится под подозрением, но осведомлен остался трезв. Транспортное средство отправлено на арестплощадку.

Что известно об аварии в Винницкой области

Автопроисшествие случилось 4 июня около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района.

По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, осуществлявший нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В салоне на момент ДТП находились 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и пятеро взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За медицинской помощью обратились семь пассажиров, из которых пять подростков в возрасте 16 и 17 лет, один из них госпитализирован. Другим участникам аварии была оказана медицинская помощь и отпущено домой.

Полиция осведомляла водителя – он трезв. Микроавтобус поместили на арестплощадку.

Предыдущие аварии в Винницкой области

11 мая на объездной дороге города Винницы произошло ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции.

По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии трое полицейских Белоцерковского районного управления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Словакии перевернулся украинский автобус с 54 пассажирами
ДТП в Словакии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше в аварию попал автобус с украинцами. Есть пострадавшие
Авария
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше опрокинулся автобус с украинцами. Пострадали 18 человек
ДТП

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?