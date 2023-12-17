В Словакии перевернулся украинский автобус с 54 пассажирами

17 декабря на востоке Словакии перевернулся автобус из Украины, в котором находились 55 человек. По предварительным данным, никто не погиб, однако есть травмированные.
Что известно о ДТП с украинским автобусом в Словакии
По словам представителей Операционного центра службы экстренной медицинской помощи Словацкой Республики, они уже направили кареты скорой помощи к украинскому автобусу за селом Даргов.
Следует отметить, что причины аварии до сих пор выясняются.
Всего в опрокинутом украинском автобусе находились 54 пассажира и водитель.
Согласно последним данным, десять пострадавших спасатели доставили в больницы.
Никто не погиб.
На Львовщине в ДТП погибли трое военных
Также недавно появилась информация о том, что 16 декабря во Львовской области, в селе Сможе, произошло столкновение фуры и легковушки Ford Focus на военных номерах.
Сообщается о гибели четырех человек, в том числе трех военных.
По словам представителей Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших в этом ДТП в возрасте около 40 лет получили травмы несовместимые с жизнью и умерли до приезда медиков.
Водитель фуры получил острую реакцию на стресс, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации отказался.
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