В Словакии перевернулся украинский автобус с 54 пассажирами

17 декабря на востоке Словакии перевернулся автобус из Украины, в котором находились 55 человек. По предварительным данным, никто не погиб, однако есть травмированные.

Что известно о ДТП с украинским автобусом в Словакии

По словам представителей Операционного центра службы экстренной медицинской помощи Словацкой Республики, они уже направили кареты скорой помощи к украинскому автобусу за селом Даргов.

Следует отметить, что причины аварии до сих пор выясняются.

Фото: MUKACHEVO.NET

Всего в опрокинутом украинском автобусе находились 54 пассажира и водитель.

Согласно последним данным, десять пострадавших спасатели доставили в больницы.

Среди них три ребенка от одного до 15 лет. В большинстве случаев фиксируют травмы головы, груди и конечностей, - сказано в сообщении. Поделиться

Никто не погиб.

На Львовщине в ДТП погибли трое военных

Также недавно появилась информация о том, что 16 декабря во Львовской области, в селе Сможе, произошло столкновение фуры и легковушки Ford Focus на военных номерах.

Сообщается о гибели четырех человек, в том числе трех военных.

По словам представителей Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших в этом ДТП в возрасте около 40 лет получили травмы несовместимые с жизнью и умерли до приезда медиков.

Водитель фуры получил острую реакцию на стресс, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации отказался.