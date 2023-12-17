У Словаччині перекинувся український автобус з 54 пасажирами

17 грудня на сході Словаччини перекинувся автобус з України, у якому знаходилися 55 людей. За попередніми даними, ніхто не загинув, однак є травмовані.

Що відомо про ДТП з українським автобусом у Словаччині

За словами представників Операційного центру служби екстреної медичної допомоги Словацької Республіки, вони уже направили карети швидкої допомоги до перекинутого автобуса за селом Даргов.

Варто зазначити, що причини аварії досі з’ясовуються.

Фото: MUKACHEVO.NET

Загалом у перекинутому українському автобусі знаходилися 54 пасажири та водій.

Згідно з останніми даними, десятьох постраждалих рятувальники доставили до лікарень.

Серед них три дитини віком від одного до 15 років. У більшості випадків фіксують травми голови, грудей та кінцівок, - йдеться в повідомленні. Поширити

Ніхто не загинув.

На Львівщині у ДТП загинули троє військових

Також нещодавно з’явилася інформація про те, що 16 грудня на Львівщині, у селі Сможе, сталося зіткнення фури та легковика Ford Focus на військових номерах.

Повідомляється про загибель чотирьох людей, зокрема й трьох військових.

За словами представників Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, четверо постраждалих в цій ДТП, віком близько 40 років, отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків.

Водій фури отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.