В Польше в аварию попал автобус с украинцами. Есть пострадавшие
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше в аварию попал автобус с украинцами. Есть пострадавшие

Авария
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Источник:  Радио Польша

Украинский автобус, в котором ехало 26 человек, попал в аварию в Люблинском воеводстве. По данным польской полиции, трое пострадавших доставлены в больницу для обследования.

Что известно о ДТП

ДТП произошло в 00.30 по киевскому времени на дороге 812 в населенном пункте Вишницы. По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса сообщением Рига-Черновцы в условиях непогоды не справился с управлением, в результате чего автобус на повороте занесло, он съехал на правую обочину, задел энергопоглощающий барьер и опрокинулся, столкнувшись с деревом.

Фото — biala-podlaska.policja.gov.pl

В автобусе было два водителя и 24 пассажира. Спасательные службы на месте оказали помощь пострадавшим. Два человека, в том числе 80-летняя женщина с телесными повреждениями, доставлены для обследования в больницу.

Остальные пассажиры перевезли во временное место пребывания в Вишнице, где они ожидают другого автобуса. По данным полиции, водитель автобуса был трезв.

В комментарии Общественному представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что Генеральное консульство Украины в Люблине уже оказывает консульскую помощь украинцам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

В результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы. Угроз их жизни нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры размещены во временном месте ожидания. Перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит наших граждан в Украину, сказал Николенко.

Он добавил, что украинское консульство взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств аварии, а также "держит на контроле лечение пострадавших людей".

ДТП с участием украинцев

Напомним, в декабре в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.

Также мы писали, что на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.

Кроме того, в конце декабря в Польше микроавтобус с девятью украинцами попал в аварию на границе с Украиной. Как сообщали в МИД, в результате ДТП один человек погиб, остальные — получили травмы.

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