В Польше в аварию попал автобус с украинцами. Есть пострадавшие

Украинский автобус, в котором ехало 26 человек, попал в аварию в Люблинском воеводстве. По данным польской полиции, трое пострадавших доставлены в больницу для обследования.
Что известно о ДТП
ДТП произошло в 00.30 по киевскому времени на дороге 812 в населенном пункте Вишницы. По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса сообщением Рига-Черновцы в условиях непогоды не справился с управлением, в результате чего автобус на повороте занесло, он съехал на правую обочину, задел энергопоглощающий барьер и опрокинулся, столкнувшись с деревом.
В автобусе было два водителя и 24 пассажира. Спасательные службы на месте оказали помощь пострадавшим. Два человека, в том числе 80-летняя женщина с телесными повреждениями, доставлены для обследования в больницу.
Остальные пассажиры перевезли во временное место пребывания в Вишнице, где они ожидают другого автобуса. По данным полиции, водитель автобуса был трезв.
В комментарии Общественному представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что Генеральное консульство Украины в Люблине уже оказывает консульскую помощь украинцам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.
Он добавил, что украинское консульство взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств аварии, а также "держит на контроле лечение пострадавших людей".
ДТП с участием украинцев
Напомним, в декабре в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.
Также мы писали, что на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.
Кроме того, в конце декабря в Польше микроавтобус с девятью украинцами попал в аварию на границе с Украиной. Как сообщали в МИД, в результате ДТП один человек погиб, остальные — получили травмы.
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