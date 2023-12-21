В Польше микроавтобус с украинскими попал в аварию. Есть погибший и раненые

Микроавтобус с 9-ю гражданами Украины попал в ДТП на польско-украинской границе. В результате аварии один человек погиб, остальные - получили травмы.
Что известно об аварии в Польше
Как сообщили в пресс-службе Окружной комендатуры полиции в Томашове Любельском, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля.
В результате чего один гражданин погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Польские спасатели также проинформировали, что ДТП произошло утром 21 декабря в 05:29 по местному времени на автодороге №17.
Спикер МИД Николенко указал, что один гражданин погиб, а остальные восемь получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу.
В Словакии перевернулся украинский автобус с пассажирами
Напомним, на днях в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.
Также 14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.
Кроме того, в ноябре в Польше микроавтобус с украинскими попал в аварию. Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Еще четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести.
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