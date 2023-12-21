В Польше микроавтобус с украинскими попал в аварию. Есть погибший и раненые

Микроавтобус с 9-ю гражданами Украины попал в ДТП на польско-украинской границе. В результате аварии один человек погиб, остальные - получили травмы.

Что известно об аварии в Польше

Как сообщили в пресс-службе Окружной комендатуры полиции в Томашове Любельском, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля.

В результате чего один гражданин погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Польские спасатели также проинформировали, что ДТП произошло утром 21 декабря в 05:29 по местному времени на автодороге №17.

Спикер МИД Николенко указал, что один гражданин погиб, а остальные восемь получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Украинские консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и принимаются меры по репатриации тела погибшего. Решается также вопрос доставки пассажиров в Украину другим транспортом, - добавил представитель ведомства. Поделиться

В Словакии перевернулся украинский автобус с пассажирами

Напомним, на днях в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.

Среди них три ребенка от одного до 15 лет. В большинстве случаев фиксируют травмы головы, груди и конечностей, говорится в сообщении. Поделиться

Также 14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.

Кроме того, в ноябре в Польше микроавтобус с украинскими попал в аварию. Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Еще четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести.