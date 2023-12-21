У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив в аварію. Є загиблий та поранені

Мікроавтобус із 9 громадянами України потрапив у ДТП на польсько-українському кордоні. Внаслідок аварії одна людина загинула, решта - отримали травми.

Що відомо про аварію в Польщі

Як повідомили у пресслужбі Окружної комендатури поліції в Томашові Любельському, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся із вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю.

Внаслідок чого один громадянин загинув, решта отримали травми різного ступеню тяжкості. Зараз їм надається медична допомога.

Польські рятувальники також поінформували, що ДТП сталася вранці 21 грудня о 05:29 за місцевим часом на автодорозі №17.

Речник МЗС Ніколенко вказав, що один громадянин загинув, а решта вісім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні.

Українські консули взаємодіють з польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин аварії та вживаються заходи для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправлення пасажирів до України іншим транспортом, — додав представник відомства. Поширити

У Словаччині перекинувся український автобус з пасажирами

Нагадаємо, днями у Словаччині в ДТП потрапив автобус, де перебувало 53 громадян України. Тоді вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

Серед них три дитини віком від одного до 15 років. У більшості випадків фіксують травми голови, грудей та кінцівок, - йдеться в повідомленні. Поширити

Також 14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв.

Крім того, в листопаді в Польщі мікроавтобус з українцями потрапив в аварію. Тоді внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Ще четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості.