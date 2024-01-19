У Польщі в аварію потрапив автобус з українцями. Є постраждалі

Український автобус у якому їхало 26 людей потрапив в аварію в Люблінському воєводстві. За даними польської поліції, трьох постраждалих доправлено до лікарні для обстеження.

Що відомо про ДТП

ДТП сталася о 00.30 за київським часом на дорозі 812 у населеному пункті Вишниці. За попередніми даними, 63-річний водій автобуса сполученням Рига-Чернівці в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого автобус на повороті занесло, він з’їхав на праве узбіччя, зачепив енергопоглинаючий бар'єр і перекинувся, зіткнувшись із деревом.

Фото — biala-podlaska.policja.gov.pl

В автобусі було два водії та 24 пасажири. Рятувальні служби на місці надали допомогу постраждалим. Двоє людей, зокрема 80-річна жінка з тілесними ушкодженнями, доправлені для обстеження до лікарні.

Решту пасажирів перевезли у тимчасове місце перебування у Вишниці, де вони очікують іншого автобуса. За даними поліції, водій автобуса був тверезий.

У коментарі Суспільному речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що Генеральне консульство України в Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали у дорожньо-транспортній пригоді.

Внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України, — сказав Ніколенко. Поширити

Він додав, що українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також "тримає на контролі лікування постраждалих людей".

ДТП за участі українців

Нагадаємо, у грудні у Словаччині в ДТП потрапив автобус, де перебувало 53 громадян України. Тоді вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

Також ми писали, що на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв.

Крім того, наприкінці грудня у Польщі мікроавтобус з дев'ятьма українцями потрапив в аварію на кордоні з Україною. Як повідомляли в МЗС, внаслідок ДТП одна людина загинула, решта — отримали травми.