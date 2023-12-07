Шість людей загинули в аварії на Харківщині

На Харківщині біля села Новопавлівка Ізюмського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули 6 людей, ще 5 отримали травми.

Що відомо про аварію

Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіткнулися одразу 3 автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Через негоду в Україні сталося кілька ДТП

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей - в Одеській, Харківській Миколаївській областях та у Києві.

Ще 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини.

Також міністр поінформував про ліквідацію наслідків негоди станом на ранок вівторка, 28 листопада.

На Одещині підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксирували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

За словами Клименка, 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях.