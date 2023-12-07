Шесть человек погибли в аварии на Харьковщине

В Харьковской области возле села Новопавловка Изюмского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.

Что известно об аварии

Возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших.

Все травмированные госпитализированы в больницы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Из-за непогоды в Украине произошло несколько ДТП

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате усложнения погодных условий погибли 10 человек - в Одесской, Харьковской Николаевской областях и Киеве.

Еще 23 человека пострадали, среди них 2 ребенка.

Также министр проинформировал о ликвидации последствий непогоды по состоянию на утро вторника, 28 ноября.

В Одесской области подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 – пострадали. На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме.

В Николаевской области спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным. В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 – пострадали.

По словам Клименко, 8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях.