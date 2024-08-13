В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми. Погибла 12-летняя девочка и взрослый

В Хмельницкой области во время движения опрокинулся пассажирский автобус с детьми. В результате аварии есть погибшие.

Что известно о смертельном ДТП в Хмельницкой области

Как отмечается, авария произошла в 07:45 13 августа на автодороге Н-03 вблизи села Вышнополь Староконстантиновской тергромады.

Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области.

По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Всего в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, двое взрослых, сопровождавших группу и два водителя.

Предварительно, в результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Осмотр места происшествия и документирование последствий ДТП продолжаются. Поделиться

Предыдущие аварии в Украине

Ранее в Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

Также в июле в Ровенской области на дороге автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. На месте погибли 14 человек, среди которых 6-летний ребенок.

Авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины. Сообщения к спасателям поступило в 15:45. Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.