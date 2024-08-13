В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми. Погибла 12-летняя девочка и взрослый

В Хмельницкой области во время движения опрокинулся пассажирский автобус с детьми. В результате аварии есть погибшие.
Главные тезисы
- 13 августа в Хмельницкой области произошла трагическая авария с детьми: автобус перевернулся, погибла 12-летняя девочка и один взрослый.
- Авария случилась на трассе Н-03 в районе села Вышнополь. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.
- Это не первый случай аварий с автобусами в Украине за последнее время. В других районах страны также происходили серьезные ДТП со смертельными последствиями.
Что известно о смертельном ДТП в Хмельницкой области
Как отмечается, авария произошла в 07:45 13 августа на автодороге Н-03 вблизи села Вышнополь Староконстантиновской тергромады.
Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области.
По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Всего в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, двое взрослых, сопровождавших группу и два водителя.
Предварительно, в результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Все пострадавшие госпитализированы.
Предыдущие аварии в Украине
Ранее в Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.
Также в июле в Ровенской области на дороге автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. На месте погибли 14 человек, среди которых 6-летний ребенок.
Авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины. Сообщения к спасателям поступило в 15:45. Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.
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