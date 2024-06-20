В Польше перевернулся автобус с украинцами. Пострадали дети

20 июня в Польше возле города Красностав перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей.
Главные тезисы
- Предыдущие случаи ДТП с украинцами в Польше свидетельствуют о необходимости повышения безопасности на дорогах для иностранных граждан.
- Польская полиция сообщила, что водитель автобуса был трезв в момент аварии, однако исследования продолжаются.
- Инциденты с украинскими гражданами в дорожно-транспортных происшествиях подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дорогах.
Что известно об аварии в Польше
Как говорится, около 6:50, на национальной дороге № 17, возле Красностава, автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Поэтому транспорт перевернулся на сторону.
В тот момент в автобусе находились 58 человек. Из них 14 получили ранения, 13 были отправлены в больницу. Среди пострадавших двое детей.
Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.
Предыдущие ДТП с украинскими в Польше
Отметим, что это не первое ДТП, которое происходит с украинцами в Польше. Так, в мае в городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Ребята, убегая от полиции, на яростной скорости влетели в дерево.
Также в начале мая в Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв — двое граждан Украины.
Кроме того, 16 июня в Румынии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие.
По данным, в автобусе находились 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) получили травмы.
Кроме этого, четырех человек доставили в больницу: двое взрослых и двое детей.
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