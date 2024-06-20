В Польше перевернулся автобус с украинцами. Пострадали дети

20 июня в Польше возле города Красностав перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

Что известно об аварии в Польше

Как говорится, около 6:50, на национальной дороге № 17, возле Красностава, автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Поэтому транспорт перевернулся на сторону.

В тот момент в автобусе находились 58 человек. Из них 14 получили ранения, 13 были отправлены в больницу. Среди пострадавших двое детей.

Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.

Предыдущие ДТП с украинскими в Польше

Отметим, что это не первое ДТП, которое происходит с украинцами в Польше. Так, в мае в городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Ребята, убегая от полиции, на яростной скорости влетели в дерево.

Также в начале мая в Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв — двое граждан Украины.

Кроме того, 16 июня в Румынии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие.

По данным, в автобусе находились 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) получили травмы.

Кроме этого, четырех человек доставили в больницу: двое взрослых и двое детей.