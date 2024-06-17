В Румынии в аварию попал автобус с украинцами — есть пострадавшие

16 июня в Румынии автобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате инцидента четырех человек доставили в больницу.
Главные тезисы
- Оперативно прибывшие пожарные активировали 'Красный план вмешательства' для ускоренной реакции на происшествие.
- В автобусе находилось 57 граждан Украины, из которых 15 человек получили травмы, в том числе 2 взрослых и 13 детей.
- Предыдущее ДТП в Чехии 5 июня с украинским экспрессом RegioJet и грузовым поездом ČD Cargo унесло четыре жизни, причиной стала ошибка машиниста.
Что известно об аварии в Румынии
Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные, активировавшие "Красный план вмешательства", который вводят, например, в случае крупных аварий, и позволяет быстрее принимать меры реагирования.
По данным издание, в автобусе находились 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) получили травмы.
Кроме этого, четырех человек доставили в больницу: двое взрослых и двое детей.
Что известно о предыдущих авариях
5 июня в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, следовавший в Чоп (Украина), попал в ДТП с грузовым поездом ČD Cargo.
Предварительно погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняют. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.
Informace k železniční nehodě v Pardubicích zde: https://t.co/2kxR2gA4nR pic.twitter.com/AplVdmtilS— HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 6, 2024
По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки машиниста RegioJet. Фото и видео указывают, что после столкновения первый вагон позади локомотива экспресса Regiojet сошел с рельсов и частично опрокинулся.
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