В Румынии в аварию попал автобус с украинцами — есть пострадавшие

16 июня в Румынии автобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате инцидента четырех человек доставили в больницу.

Что известно об аварии в Румынии

Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, активировавшие "Красный план вмешательства", который вводят, например, в случае крупных аварий, и позволяет быстрее принимать меры реагирования.

По данным издание, в автобусе находились 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) получили травмы.

Кроме этого, четырех человек доставили в больницу: двое взрослых и двое детей.

Что известно о предыдущих авариях

5 июня в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, следовавший в Чоп (Украина), попал в ДТП с грузовым поездом ČD Cargo.

Предварительно погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняют. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.

Informace k železniční nehodě v Pardubicích zde: https://t.co/2kxR2gA4nR pic.twitter.com/AplVdmtilS — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 6, 2024

По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки машиниста RegioJet. Фото и видео указывают, что после столкновения первый вагон позади локомотива экспресса Regiojet сошел с рельсов и частично опрокинулся.