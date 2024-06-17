У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями — є постраждалі
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У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями — є постраждалі

дтп
Джерело:  online.ua

16 червня в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Головні тези:

 

  • В автобусі перебували 57 українців, з яких 15 осіб доправили до лікарні з травмами.
  • Подібна аварія трапилася минулого тижня в Чехії, коли нічний експрес з українцями потрапив у ДТП, що призвело до загибелі та поранень пасажирів.
  • Зіткнення у Чехії сталося через помилку машиніста RegioJet, що призвело до серйозних наслідків.

Що відомо про аварію в Румунії

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.

На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.

За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

Що відомо про попередні аварії

5 червня в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до Чопа (Україна), потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargo.

Попередньо, загинули чотири людини. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюють. Ще 34 людини зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.

За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.

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