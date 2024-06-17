У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями — є постраждалі

16 червня в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Що відомо про аварію в Румунії

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.

На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.

За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

Що відомо про попередні аварії

5 червня в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до Чопа (Україна), потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargo.

Попередньо, загинули чотири людини. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюють. Ще 34 людини зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.

Informace k železniční nehodě v Pardubicích zde: https://t.co/2kxR2gA4nR pic.twitter.com/AplVdmtilS — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 6, 2024

За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.