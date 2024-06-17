У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями — є постраждалі

16 червня в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.
Головні тези:
- В автобусі перебували 57 українців, з яких 15 осіб доправили до лікарні з травмами.
- Подібна аварія трапилася минулого тижня в Чехії, коли нічний експрес з українцями потрапив у ДТП, що призвело до загибелі та поранень пасажирів.
- Зіткнення у Чехії сталося через помилку машиніста RegioJet, що призвело до серйозних наслідків.
Що відомо про аварію в Румунії
Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.
На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.
За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.
Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.
Що відомо про попередні аварії
5 червня в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до Чопа (Україна), потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargo.
Попередньо, загинули чотири людини. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюють. Ще 34 людини зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.
Informace k železniční nehodě v Pardubicích zde: https://t.co/2kxR2gA4nR pic.twitter.com/AplVdmtilS— HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 6, 2024
За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.
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