У Львові сталась масштабна ДТП за участю близько 27 автомобілів — що відомо

Зранку 21 березня на Скнилівському мосту у Львові сталося три аварії, унаслідок чого зіткнулися більше 20 автівок.

ДТП у Львові 21 березня

Поліція Львівщини повідомляє, що три ДТП сталися на Скнилівському мосту, що на вулиці Городоцькій.

Зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести. Поширити

Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що зіштовхнулося близько 27 автомобілів.

Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну.

Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою.

Вочевидь, причиною [аварії] став непроглядний туман. Важливо, що ДТП обійшлась без жертв, — написав мер. Поширити

Що робити при тумані на дорогах

Раніше у поліції Львівської області попередили про туман і закликали водіїв бути дуже уважними. Пішоходам радять позначте себе на дорозі і переходьте дорогу лише переконавшись у безпечності.