У Львові сталась масштабна ДТП за участю близько 27 автомобілів — що відомо

Зранку 21 березня на Скнилівському мосту у Львові сталося три аварії, унаслідок чого зіткнулися більше 20 автівок.
ДТП у Львові 21 березня
Поліція Львівщини повідомляє, що три ДТП сталися на Скнилівському мосту, що на вулиці Городоцькій.
Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що зіштовхнулося близько 27 автомобілів.
Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну.
Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою.
Що робити при тумані на дорогах
Раніше у поліції Львівської області попередили про туман і закликали водіїв бути дуже уважними. Пішоходам радять позначте себе на дорозі і переходьте дорогу лише переконавшись у безпечності.
Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в разі потреби зменште швидкість руху транспортного засобу.
Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, що рухається попереду.
При зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
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