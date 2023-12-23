У ДТП загинув відомий український актор Роман Новак
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Культура
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У ДТП загинув відомий український актор Роман Новак

Роман Новак
Джерело:  online.ua

23 грудня в автомобільній катастрофі загинув 24-річний український актор Роман Новак — зірка "Молодого театру" Києва.

Що відомо про загибель Романа Новака

За словами колег актора, хлопець загинув у ДТП в столиці в Києві. На момент смерті йому було 24 роки.

Колега артиста Ася Марциновська також підтвердила, що разом з Романом Новаком загинув його рідний брат.

Це сталося тоді, коли вони їхали на зустріч до мами.

Друзі, велике горе в родині "Молодого театру". В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам'ять талановитому акторові та нашому другу, – йдеться в заяві “Молодого театру”.

Роман Новак: що відомо про кар’єру українського актора

Майбутній актор народився у Черкасах та закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого у 2020 році.

Роман Новак був однією з молодих зірок "Молодого театру" Києва й запам’ятався глядачам участю в багатьох виставах.

Серед його творчого репертуару "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Харві", "Осінній блюз", "Підступність і кохання", "Саломея", "Сон в літню ніч", "Homo ferus, або стерво – любов", "Цап-ка-цап", "Шинель".

Одна з останніх вистав з Романом Новаком:

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