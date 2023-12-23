В ДТП погиб известный украинский актер Роман Новак

23 декабря в автомобильной катастрофе погиб 24-летний украинский актер Роман Новак — звезда "Молодого театра" Киева.
Что известно о гибели Романа Новака
По словам коллег актера, молодой человек погиб в ДТП в столице в Киеве. Ему было 24 года.
Коллега артиста Ася Марциновская также подтвердила, что вместе с Романом Новаком погиб его родной брат.
Это случилось, когда они ехали на встречу к маме.
Роман Новак: что известно о карьере украинского актера
Будущий актер родился в Черкассах и окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в 2020 году.
Роман Новак был одной из молодых звезд "Молодого театра" Киева и запомнился зрителям участием во многих спектаклях.
Среди его творческого репертуара: "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон в летнюю ночь", "Homo ferus, или стерва – любовь", "Цап-ка-цап", "Шинель".
Один из последних спектаклей с Романом Новаком:
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