В ДТП погиб известный украинский актер Роман Новак

Что известно о гибели Романа Новака

По словам коллег актера, молодой человек погиб в ДТП в столице в Киеве. Ему было 24 года.

Коллега артиста Ася Марциновская также подтвердила, что вместе с Романом Новаком погиб его родной брат.

Это случилось, когда они ехали на встречу к маме.

Друзья, горе в семье "Молодого театра". В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака. До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу, – сказано в заявлении "Молодого театра". Поделиться

Роман Новак: что известно о карьере украинского актера

Будущий актер родился в Черкассах и окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в 2020 году.

Роман Новак был одной из молодых звезд "Молодого театра" Киева и запомнился зрителям участием во многих спектаклях.

Среди его творческого репертуара: "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон в летнюю ночь", "Homo ferus, или стерва – любовь", "Цап-ка-цап", "Шинель".