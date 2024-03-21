Во Львове произошло масштабное ДТП с участием около 27 автомобилей — что известно

Утром 21 марта на Скниловском мосту во Львове произошло три аварии, в результате чего столкнулись более 20 автомобилей.

ДТП во Львове 21 марта

Полиция Львовщины сообщает, что три ДТП произошли на Скниловском мосту, что на улице Городоцкой.

Столкнулось около 25 транспортных средств. Движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только одной полосой из шести. Поделиться

Мэр Львова Андрей Садовый сообщает, что столкнулось около 27 автомобилей.

Объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную.

Общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

Очевидно, причиной [аварии] стал непроглядный туман. Важно, что ДТП обошлось без жертв, — написал мэр. Поделиться

Что делать при тумане на дорогах

Ранее в полиции Львовской области предупредили о тумане и призвали водителей быть очень внимательными. Пешеходам советуют отметьте себя на дороге и переходите дорогу только убедившись в безопасности.