Во Львове произошло масштабное ДТП с участием около 27 автомобилей — что известно

Утром 21 марта на Скниловском мосту во Львове произошло три аварии, в результате чего столкнулись более 20 автомобилей.
ДТП во Львове 21 марта
Полиция Львовщины сообщает, что три ДТП произошли на Скниловском мосту, что на улице Городоцкой.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщает, что столкнулось около 27 автомобилей.
Объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную.
Общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.
Что делать при тумане на дорогах
Ранее в полиции Львовской области предупредили о тумане и призвали водителей быть очень внимательными. Пешеходам советуют отметьте себя на дороге и переходите дорогу только убедившись в безопасности.
Во время тумана обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
Откажитесь от рискованных маневрирований, а в случае необходимости снизьте скорость движения транспортного средства.
Держите дистанцию, не приближайтесь близко к движущемуся впереди авто.
При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
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