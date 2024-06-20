У Польщі перекинувся автобус з українцями. Постраждали діти

20 червня у Польщі, біля міста Красностав, перекинувся автобус з українцями. Постраждали 14 людей, в тому числі двоє дітей.
Головні тези:
- Польська поліція з'ясовує обставини аварії, включаючи причини та можливі порушення правил дорожнього руху.
- Необхідно звернути увагу на безпеку перевезення українців за кордон для запобігання подібним трагедіям у майбутньому.
- Ці нещасні випадки є нагадуванням про важливість дотримання правил безпеки на дорозі та вибору відповідальних водіїв для перевезення пасажирів.
Що відомо про аварію в Польщі
Як зазначається, близько 6:50, на національній дорозі № 17, біля Красностава, автобус з громадянами України з’їхав у кювет. Через це транспорт перекинувся на бік.
На той момент в автобусі знаходились 58 осіб. З них 14 отримали поранення, 13 були відправлені до лікарні. Серед постраждалих — двоє дітей.
Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.
Попередні ДТП з українцями у Польщі
Зазначимо, що це не перша ДТП, яка трапляється з українцями в Польщі. Так, у травні в місті Гданськ два українські підлітки загинули в ДТП. Хлопці, тікаючи від поліції, на лютій швидкості влетіли в дерево.
Також на початку травня у Варшаві сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули троє людей. Серед жертв — двоє громадян України.
Окрім цього, 16 червня в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
За даними, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.
Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.
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