На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус — є постраждалі

На Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус.

Внаслідок ДТП на Закарпатті травми отримали 11 осіб

17 червня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса у селі Сімер Ужгородського району.

Як встановили правоохоронці, 69-річний водій автобуса марки IVAN не впорався з керуванням під час виїзду з Полянської Гути в напрямку Ужгорода.

У населеному пункті Сімер чоловік допустив з'їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.

Зазначається, що внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали три із них — 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування у справі триває, — йдеться в повідомленні. Поширити

У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що на місце ДТП виїжджало п’ять бригад екстреної медичної допомоги.

Шестеро потерпілих транспортовано автомобілями швидкої до медичних закладів, ще двоє — отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовились. Серед травмованих — шестеро жінок віком від 18 до 60 років, шестирічний хлопчик та 69-річний водій, — додали медики. Поширити

У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями — є постраждалі

16 червня в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.

На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.

В автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.