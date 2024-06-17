На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус — є постраждалі

На Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус.
Головні тези:
- Серед травмованих у результаті ДТП є жінки різного віку та водій автобуса. Досудове розслідування у цій справі триває.
- У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП з вантажівкою, що призвело до травмування 15 осіб, які були доправлені до лікарні.
- Усього в автобусі, що потрапив у ДТП в Румунії, перебували 57 громадян України, з яких чотири людини потребували лікування у лікарні.
Внаслідок ДТП на Закарпатті травми отримали 11 осіб
17 червня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса у селі Сімер Ужгородського району.
Як встановили правоохоронці, 69-річний водій автобуса марки IVAN не впорався з керуванням під час виїзду з Полянської Гути в напрямку Ужгорода.
У населеному пункті Сімер чоловік допустив з'їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.
Зазначається, що внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали три із них — 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.
У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що на місце ДТП виїжджало п’ять бригад екстреної медичної допомоги.
У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями — є постраждалі
16 червня в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.
Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.
На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.
В автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.
Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.
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