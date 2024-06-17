В Закарпатье перевернулся рейсовый автобус — есть пострадавшие

В Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус.

В результате ДТП в Закарпатье травмы получили 11 человек

17 июня в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса в селе Симер Ужгородского района.

Как установили правоохранители, 69-летний водитель автобуса марки IVAN не справился с управлением во время выезда из Полянской Гуты в направлении Ужгорода.

В населенном пункте Симер мужчина допустил съезд в кювет, где автобус опрокинулся на бок.

Отмечается, что в результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров автобуса. Значительные травмы получили три из них – 46-ти и 60-летние женщины, а также 17-летняя девушка.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Досудебное расследование по делу продолжается, говорится в сообщении. Поделиться

В Закарпатском центре экстренной медицинской помощи отметили, что на место ДТП выезжали пять бригад экстренной медицинской помощи.

Шесть пострадавших транспортированы автомобилями скорой в медицинские учреждения, еще двое получили помощь на месте и от госпитализации отказались. Среди травмированных — шесть женщин от 18 до 60 лет, шестилетний мальчик и 69-летний водитель, — добавили медики. Поделиться

В Румынии в аварию попал автобус с украинцами - есть пострадавшие

16 июня в Румынии автобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате инцидента четырех человек доставили в больницу.

Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, активировавшие "Красный план вмешательства", который вводят, например, в случае крупных аварий, и позволяет быстрее принимать меры реагирования.

В автобусе находились 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) получили травмы.

Кроме этого, четырех человек доставили в больницу: двое взрослых и двое детей.