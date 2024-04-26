По информации руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, в резонансном ДТП в Броварах, устроенном главой РГА Владимиром Майбоженко, пострадали 32-летняя женщина и ее дочь в возрасте 2,5 года и мужчины 26 и 29 лет.

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Броварах

По информации Кравченко, пострадавшие находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Глава Киевской ОВА подчеркнул, что по результатам предварительного обследования ребенок получил перелом плечевой кости и подкожную гематому затылочного участка головы.

У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы, — отметил Кравченко. Поделиться

Что известно о виновнике ДТП в Броварах Владимире Майбоженко

Майбоженко родился 23 апреля 1965 в Киеве.

Учился в отделении политологии философского факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко, после чего поступил в Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Четыре года, а именно с 2006 по 2010, занимал должность главы Киевского областного совета.

В ноябре 2022 года Майбоженко был назначен главой Броварской районной государственной администрации.

До этого он также занимал должность главы Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Однако из-за грубого нарушения устава и программы партии в 2010 году он был исключен из членов ВО "Батькивщина" и уволен с должности председателя.