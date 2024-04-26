По информации руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, в резонансном ДТП в Броварах, устроенном главой РГА Владимиром Майбоженко, пострадали 32-летняя женщина и ее дочь в возрасте 2,5 года и мужчины 26 и 29 лет.
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Броварах
По информации Кравченко, пострадавшие находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.
Глава Киевской ОВА подчеркнул, что по результатам предварительного обследования ребенок получил перелом плечевой кости и подкожную гематому затылочного участка головы.
Что известно о виновнике ДТП в Броварах Владимире Майбоженко
Майбоженко родился 23 апреля 1965 в Киеве.
Учился в отделении политологии философского факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко, после чего поступил в Национальную академию государственного управления при президенте Украины.
Четыре года, а именно с 2006 по 2010, занимал должность главы Киевского областного совета.
В ноябре 2022 года Майбоженко был назначен главой Броварской районной государственной администрации.
До этого он также занимал должность главы Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина".
Однако из-за грубого нарушения устава и программы партии в 2010 году он был исключен из членов ВО "Батькивщина" и уволен с должности председателя.
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