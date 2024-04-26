Вечером в пятницу, 26 апреля, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешеходов.
Что известно о скандальном ДТП с участием главы Броварской РГА
Отмечается, что в сети быстро распространилось видео с ДТП.
Подчеркивается, что результаты алкотестера обнаружили в крови Майбоженко содержание алкоголя на уровне 2,31 промилле.
При этом по словам свидетелей, глава РГА сбил на собственном автомобиле четырех человек, среди которых ребенок.
Отмечается, что одного из пострадавших пришлось доставать из-под автомобиля.
Что известно о реакции властей и правоохранителей на ДТП с участием Майбоженко
В Киевской ОГА впоследствии сообщили об уходе Майбоженко с должности.
Столичные правоохранители отметили, что в результате ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.
Водитель задержан, начато уголовное производство по ч.2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
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