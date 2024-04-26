Вечером в пятницу, 26 апреля, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешеходов.

Что известно о скандальном ДТП с участием главы Броварской РГА

Отмечается, что в сети быстро распространилось видео с ДТП.

Подчеркивается, что результаты алкотестера обнаружили в крови Майбоженко содержание алкоголя на уровне 2,31 промилле.

Нетверезий голова райдержадміністрації Броварів збив чотирьох людей



Відео з місцевих телеграм-каналів pic.twitter.com/OzaU7L5adv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2024

При этом по словам свидетелей, глава РГА сбил на собственном автомобиле четырех человек, среди которых ребенок.

Отмечается, что одного из пострадавших пришлось доставать из-под автомобиля.

Что известно о реакции властей и правоохранителей на ДТП с участием Майбоженко

В Киевской ОГА впоследствии сообщили об уходе Майбоженко с должности.

Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В том числе 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская, — отметил глава ОГА Руслан Кравченко. Поделиться

Столичные правоохранители отметили, что в результате ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.

Водитель задержан, начато уголовное производство по ч.2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).