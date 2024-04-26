Глава РГА в Броварах совершил наезд на пешеходов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Глава РГА в Броварах совершил наезд на пешеходов — видео

ДТП в Броварах
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Источник:  online.ua

Вечером в пятницу, 26 апреля, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешеходов.

Что известно о скандальном ДТП с участием главы Броварской РГА

Отмечается, что в сети быстро распространилось видео с ДТП.

Подчеркивается, что результаты алкотестера обнаружили в крови Майбоженко содержание алкоголя на уровне 2,31 промилле.

При этом по словам свидетелей, глава РГА сбил на собственном автомобиле четырех человек, среди которых ребенок.

Отмечается, что одного из пострадавших пришлось доставать из-под автомобиля.

Что известно о реакции властей и правоохранителей на ДТП с участием Майбоженко

В Киевской ОГА впоследствии сообщили об уходе Майбоженко с должности.

Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В том числе 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская, — отметил глава ОГА Руслан Кравченко.

Столичные правоохранители отметили, что в результате ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.

Водитель задержан, начато уголовное производство по ч.2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Проверка на прибор Драгер на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле, говорится в сообщении правоохранителей.

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