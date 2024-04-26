Ввечері в п'ятницю, 26 квітня, глава Броварської РДА Володимир Майбоженко, перебуваючи у нетверезому стані, здійснив наїзд на пішоходів.
Що відомо про скандальне ДТП за участю глави Броварської РДА
Зазначається, що у мережі стрімко поширилось відео із ДТП.
Підкреслюється, що результати алкотестеру виявили в крові Майбоженка вміст алкоголю на рівні 2,31 проміле.
При цьому за словами свідків, глава РДА збив на власній автівці чотирьох людей, серед яких дитина.
Зазначається, що одного з постраждалих довелось діставати з під автомобіля.
Що відомо про реакцію влади та правоохоронців на ДТП за участю Майбоженка
У Київській ОДА згодом повідомили про звільнення Майбоженка з посади.
Столичні правоохоронці зазначили, що внаслідок ДТП постраждали троє дорослих та дитина.
Водія затримали, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).
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