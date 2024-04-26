Глава РДА у Броварах здійснив наїзд на пішоходів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Глава РДА у Броварах здійснив наїзд на пішоходів — відео

ДТП у Броварах
Джерело:  online.ua

Ввечері в п'ятницю, 26 квітня, глава Броварської РДА Володимир Майбоженко, перебуваючи у нетверезому стані, здійснив наїзд на пішоходів. 

Що відомо про скандальне ДТП за участю глави Броварської РДА

Зазначається, що у мережі стрімко поширилось відео із ДТП.

Підкреслюється, що результати алкотестеру виявили в крові Майбоженка вміст алкоголю на рівні 2,31 проміле.

При цьому за словами свідків, глава РДА збив на власній автівці чотирьох людей, серед яких дитина.

Зазначається, що одного з постраждалих довелось діставати з під автомобіля.

Що відомо про реакцію влади та правоохоронців на ДТП за участю Майбоженка

У Київській ОДА згодом повідомили про звільнення Майбоженка з посади.

Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який трапився у Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Постраждалим надається вся необхідна допомога, насамперед медична, — зазначив глава ОДА Руслан Кравченко.

Столичні правоохоронці зазначили, що внаслідок ДТП постраждали троє дорослих та дитина.

Водія затримали, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

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