Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ДТП у Броварах
Категорія
Україна
Дата публікації

Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ДТП у Броварах

ДТП у Броварах
Джерело:  online.ua

За інформацією керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, у резонансному ДТП у Броварах, влаштованому главою РДА Володимиром Майбоженком, постраждали 32-річна жінка та її донька у віці 2,5 років, й чоловіки 26 та 29 років. 

Що відомо про стан постраждалих у ДТП в Броварах

За інформацією Кравченка, постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Глава Київської ОВА підкреслив, що за результатами попереднього обслідування, дитина отримала перелом плечової кістки та підшкірну гематому потиличної ділянки голови.

У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забиття, — зазначив Кравченко.

Що відомо про винуватця ДТП у Броварах Володимира Майбоженка

Майбоженко народився 23 квітня 1965 року у Києві.

Вчився у відділенні політології філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, після чого вступив у Національну академію державного управління при президентові України.

  • Чотири роки, а саме з 2006 по 2010, обіймав посаду голови Київської обласної ради.

  • В листопаді 2022 року Майбоженко був призначений головою Броварської районної державної адміністрації.

  • До цього він також обіймав посаду голови Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Однак через грубе порушення статуту та програми партії у 2010 році він був виключений із членів ВО "Батьківщина" та звільнений з посади голови.

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