За інформацією керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, у резонансному ДТП у Броварах, влаштованому главою РДА Володимиром Майбоженком, постраждали 32-річна жінка та її донька у віці 2,5 років, й чоловіки 26 та 29 років.

Що відомо про стан постраждалих у ДТП в Броварах

За інформацією Кравченка, постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Глава Київської ОВА підкреслив, що за результатами попереднього обслідування, дитина отримала перелом плечової кістки та підшкірну гематому потиличної ділянки голови.

У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забиття, — зазначив Кравченко. Поширити

Що відомо про винуватця ДТП у Броварах Володимира Майбоженка

Майбоженко народився 23 квітня 1965 року у Києві.

Вчився у відділенні політології філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, після чого вступив у Національну академію державного управління при президентові України.

Чотири роки, а саме з 2006 по 2010, обіймав посаду голови Київської обласної ради.

В листопаді 2022 року Майбоженко був призначений головою Броварської районної державної адміністрації.

До цього він також обіймав посаду голови Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Однак через грубе порушення статуту та програми партії у 2010 році він був виключений із членів ВО "Батьківщина" та звільнений з посади голови.