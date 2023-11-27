Авіатроща у Броварах. ДБР передасть до суду матеріали розслідування загибелі керівників МВС

Розслідування щодо катастрофи з гелікоптером, який розбився у Броварах 18 січня 2023 року, з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на борту, закінчено ДБР.
Розслідування справи про авітрощу завершено
Працівники ДБР закінчили розслідування справи щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у Facebook.
У серпні 2023 року слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи:
начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,
в.о. командира спеціального авіаційного загону;
заступнику командира з льотної підготовки;
командиру авіаційної ескадрильї;
начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Усі вони наразі перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту.
За матеріалами слідства, ці особи порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах.
Жоден із посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов.
Через складні погодні умови гелікоптер виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.
При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки.
Крім високопосадовців МВС в авіакатастрофі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Суд обирає підозрюваним у авіатрощі в Броварах запобіжний захід
Іван Коробка отримав 2 місяці арешту. Його підозрюють у справі про катастрофу гелікоптера біля Броварів на Київщині, де загинули керівники МВС
Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.
2 місяці під вартою без права на заставу Печерський райсуд обрав і для посадовця ДСНС Андрія Дворника.
Як і для посадовця ДСНС Олега Іванова.
Напередодні чотирьом посадовцям ДСНС оголосили про підозру в порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей, та службову недбалість.
Слідство вважає, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.
ДБР відновило похвилинно день аварії, використовуючи дані з "чорних скриньок".
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