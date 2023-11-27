Авиакатастрофа в Броварах. ГБР передаст в суд материалы расследования гибели руководства МВД

Расследование катастрофы с вертолетом, который разбился в Броварах 18 января 2023 года, с руководством Министерства внутренних дел на борту, закончено ГБР.
Расследование дела об авиакатастрофе завершено
Сотрудники ГБР закончили расследование дела по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook.
В августе 2023 года следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица:
начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
и.о. командира специального авиационного отряда;
заместителю командира по летной подготовке;
командиру авиационной эскадрильи;
начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
По материалам следствия, эти лица нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел крушение 18 января 2023 года в Броварах.
Ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил или не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.
Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.
При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.
Кроме чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Суд избирает подозреваемым в авиакатастрофе в Броварах меру пресечения
Иван Коробко получил 2 месяца ареста. Его подозревают по делу о крушении вертолета возле Броваров в Киевской области, где погибли руководители МВД
Такое решение принял Печерский райсуд Киева.
2 месяца под стражей без права на залог Печерский райсуд избрал и для чиновника ГСЧС Андрея Дворника.
Как и для чиновника ГСЧС Олега Иванова.
Накануне четырем должностным лицам ГСЧС объявили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, повлекшем гибель людей, и служебную халатность.
Следствие считает, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.
ГБР восстановило поминутно день аварии, используя данные из "черных ящиков".
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