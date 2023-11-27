Авиакатастрофа в Броварах. ГБР передаст в суд материалы расследования гибели руководства МВД

Расследование катастрофы с вертолетом, который разбился в Броварах 18 января 2023 года, с руководством Министерства внутренних дел на борту, закончено ГБР.

Расследование дела об авиакатастрофе завершено

Сотрудники ГБР закончили расследование дела по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook.

Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. Поделиться

После ознакомления материалы будут переданы в суд. Поделиться

В августе 2023 года следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

По материалам следствия, эти лица нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел крушение 18 января 2023 года в Броварах.

В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. По данным следствия, воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. Поделиться

Командир экипажа начал полет без метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, а у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатах, – говорится в сообщении. Поделиться

Ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил или не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.

Кроме чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Суд избирает подозреваемым в авиакатастрофе в Броварах меру пресечения

Иван Коробко получил 2 месяца ареста. Его подозревают по делу о крушении вертолета возле Броваров в Киевской области, где погибли руководители МВД

Такое решение принял Печерский райсуд Киева.

Меня обвиняют в безосновательном принятии решений по полёту, в результате которого произошла катастрофа. Я с этим не согласен. Экипаж был допущен к выполнению полетов в сложных метеорологических условиях, он был допущен к перевозке руководящего состава. Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен совершать полеты. Погода была летная, – сказал Коробка. Поделиться

2 месяца под стражей без права на залог Печерский райсуд избрал и для чиновника ГСЧС Андрея Дворника.

Как и для чиновника ГСЧС Олега Иванова.

Накануне четырем должностным лицам ГСЧС объявили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, повлекшем гибель людей, и служебную халатность.

Следствие считает, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

ГБР восстановило поминутно день аварии, используя данные из "черных ящиков".