В Одессе умерла 13-летняя девочка во время тревоги в школе — что известно

В одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы 21 октября во время воздушной тревоги скончалась 13-летняя школьница. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Что известно о смерти девочки

Как отмечают правоохранители, по словам учителей во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьницы стало плохо.

Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ЕРДР внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ с предварительным примечанием "естественная смерть".

Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Досудебное расследование продолжается.

В Сумах погибла 8-летняя девочка в результате обстрела РФ

Как сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.

Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.