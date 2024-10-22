В Одессе умерла 13-летняя девочка во время тревоги в школе — что известно

В одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы 21 октября во время воздушной тревоги скончалась 13-летняя школьница. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Главные тезисы
- В Одессе произошла трагическая гибель 13-летней девочки во время воздушной тревоги в школе.
- Следственные органы проводят досудебное расследование для выявления причин и обстоятельств случившегося.
- Ученики и педагоги оказывали девочке первую помощь перед прибытием скорой помощи, но все усилия были напрасными.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится судебно-медицинская экспертиза тела девочки.
- Параллельно в Сумах также зафиксирована трагедия с погибшей 8-летней девочкой в результате обстрела РФ.
Что известно о смерти девочки
Как отмечают правоохранители, по словам учителей во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьницы стало плохо.
Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ЕРДР внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ с предварительным примечанием "естественная смерть".
Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Досудебное расследование продолжается.
В Сумах погибла 8-летняя девочка в результате обстрела РФ
Как сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.
Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.
Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.
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